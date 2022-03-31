Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

ВВП Грузии в феврале вырос на 14,6%

31/03/2022 - 12:05
8 Less than a minute

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 марта, в феврале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 14,6%.

В отчетном периоде рост наблюдался в следующих секторах: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, недвижимость, искусство, развлечения и отдых, горнодобывающая промышленность.

Средний темп роста ВВП за первые два месяца 2022 года составляет 16,3%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
31/03/2022 - 12:05
8 Less than a minute

მსგავსი/Related

Казахстан рассматривает возможность перевозки грузов через Грузию

31/03/2022 - 17:36

Грузинские политики комментируют заявление Бибилова о присоединении к России

31/03/2022 - 17:25

Абхазы выступают против объединения с Россией

31/03/2022 - 14:02

В Грузию доставили тело еще одного погибшего в Украине грузинского добровольца

31/03/2022 - 13:16
Back to top button