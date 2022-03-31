ВВП Грузии в феврале вырос на 14,6%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 марта, в феврале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 14,6%.

В отчетном периоде рост наблюдался в следующих секторах: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, недвижимость, искусство, развлечения и отдых, горнодобывающая промышленность.

Средний темп роста ВВП за первые два месяца 2022 года составляет 16,3%.

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