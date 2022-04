Кандидат от Грузинской мечты победил на промежуточных выборах в Рустави

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, кандидат от Грузинской мечты Ираклий Шатакишвили победил на промежуточных выборах мажоритарного депутата в Рустави 2 апреля.

По данным 121 избирательного участка, Ираклий Шатакишвили получил 90,61% (34 333 голоса) голосов.

Его соперника Мамуку Тускадзе поддержали 6,952% избирателей (2 634 голоса), Камала Мурадханова — 2,436% (923 голоса).

Ранее Шатакишвили работал в частном секторе и занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в горнодобывающей компании Rich Metals Group (RMG), которая с 2012 года работает в Болнисском, Дманисском и Тетрицкаройском районах.

Кандидат от Грузинской мечты победил с минимальной конкуренцией, поскольку основные оппозиционные партии не участвовали в выборах.

Соперником кандидата от Грузинской мечты должен был быть представитель партии Лело Бадри Джапаридзе, которому правящая команда прекратила депутатский мандат после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу ТиБиСи банка в мошенничестве. Однако он снял свою кандидатуру из-за войны, развязанной Россией в Украине.

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 40 559 избирателей, что составляет 29% от зарегистрированных избирателей.

Место мажоритарного депутата от Рустави в Парламенте Грузии стало вакантным 2 декабря после того, как депутату Грузинской мечты Нино Лацабидзе прекратили ее депутатские полномочия после ее избрания мэром Рустави.

