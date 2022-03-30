Противоречивые заявления президента и правительства о назначении послов
Президент и правительство Грузии выступили с противоречивыми заявлениями относительно того, отказывалась ли президент Зурабишвили назначить какого-либо посла в течение последних месяцев.
29 марта Администрация правительства Грузии опровергла сообщения СМИ о том, что президент назначила всех послов, представленных ей правительством в прошлом году.
«К сожалению, распространяемая информация не отражает реальной картины. Хотим еще раз заявить, что вопрос о кандидатах в послы/глав миссий, представленных правительством Грузии, неоднократно отклонялся или оставлялся без ответа со стороны президента», — говорится в сообщении Администрации правительства.
Следует также подчеркнуть, что Конституция Грузии предоставляет правительству «исключительное право проводить внешнюю политику», — говорится в заявлении.
Саломе Зурабишвили ответила Администрации правительства в Facebook, заявив: «обвинение президента Грузии или его администрации во лжи, лишенное вежливости и каких-либо оснований, вызывает нежелательную напряженность в обществе, когда вокруг нас решается гораздо больше ключевых вопросов».
Администрация президента Грузии повторила в очередной раз, что «с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года правительство представило 12 кандидатов на должности послов и глав дипломатических миссий, а президент издала указ о назначении всех двенадцати».
15 марта Грузинская заявила, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд против президента. По заявлению правящей партии, президент несколько раз нарушала Конституцию Грузии, в том числе несколько раз отказывала правительству в назначении посла или дипломатического представителя в прошлом году.
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