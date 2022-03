«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба завершил визит в Москву 28 марта после встречи с заместителем министра иностранных дел России, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Африке Михаилом Богдановым.

По сообщению информационного агентства «Апсныпресс», стороны обсудили сотрудничество между Абхазией и Россией и расширение контактов между абхазскими властями на Ближнем Востоке.

Ардзинба прибыл в Россию 22 марта и провел там неделю. Это его второй визит в российскую столицу за последние два месяца.

В ходе визита Ардзинба также встретился с пресс-секретарем президента Путина Дмитрием Песковым, депутатами Госдумы и государственным секретарем союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

