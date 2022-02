Инал Ардзинба встретился с замминистра ИД России и главным редактором RT

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба, который продолжает визит в Москву, встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и главным редактором считающимся основным кремлевским международным пропагандистским СМИ «Russia Today» Маргаритой Симоньян.

С Богдановым, который также является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, Ардзинба встретился 14 февраля. По сообщению МИД России, стороны обсудили развитие отношений со странами указанных регионов.

В то же время 16 февраля Ардзинба и Симонян говорили о скором открытии медиа-центра «МИД» Абхазии.

По сообщению пресс-службы «МИД» оккупированной Абхазии, стороны обсудили сотрудничество между медиацентром и российскими СМИ, а также «вопросы укрепления международной информационной политики и формирование позитивного имиджа Республики Абхазия».

По той же информации, медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России, а также российских СМИ.

Инал Ардзинба начал свой визит в Москву 8 февраля.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)