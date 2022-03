Инал Ардзинба снова находится в Москве

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба, прибывший в Москву 22 марта, встретился с депутатами Государственной Думы и государственным секретарем Российско-Белорусского государства Дмитрием Мезенцевым.

Как сообщает пресс-служба «МИД» Абхазии, Ардзинба обсудил вопросы укрепления политических и экономических отношений между Абхазией и Россией.

После встречи Ардзинба заявил, что стороны обсудили упрощение процедур пересечения гражданами России пункта пропуска «Псоу».

По его словам, этот вопрос особенно актуален в нынешней международной ситуации. Ардзинба имел в виду войну России против Украины. Важно, чтобы российские граждане могли мирно и более активно пересекать границу, — сказал он.

Ардзинба также заявил, что стороны также обсудили восстановление Сухумского аэропорта, который был закрыт после вооруженного конфликта в Абхазии в 1993 году.

22 марта Инал Ардзинба и Дмитрий Мезенцев обсудили также укрепление сотрудничества в сферах образования, культуры и гуманитарной сфере.

Стороны также акцентировали внимание на расширении сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Ардзинба во второй раз за последние два месяца встретился с Мезенцевым в Москве.

Во время предыдущего визита в феврале он также встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым и главным редактором RT и Sputnik Маргаритой Симоньян.

Абхазский лидер Аслан Бжания также вылетел сегодня в Москву для встречи с членами российского правительства, сообщает пресс-служба его администрации.

