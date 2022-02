Глава абхазского «МИДа» продолжает визит в Москву

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба, начавший свой визит в Москву 8 февраля, встретился с государственным секретарем Российско-белорусского союза Дмитрием Мезенцевым и главой Россотрудничества Евгением Примаковым.

По сообщению «МИД» оккупированной Абхазии, в ходе встречи с Мезенцевым 10 февраля стороны обсудили «интеграционные процессы на постсоветском пространстве» и важность расширения гуманитарных, экономических и инвестиционных связей.

В ведомстве также сообщили, что в ходе встречи с руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — Россотрудничества Евгением Примаковым стороны договорились значительно активизировать совместную деятельность, расширить поддержку молодежи в Абхазии и осуществить совместные информационные проекты.

Стороны также обсудили развитие образовательных связей между Москвой и Сухуми и обсудили возможности получения образования, профессионального обучения и повышения квалификации абхазской молодежи в российских вузах.

По данным Россотрудничества, стороны также коснулись перспектив работы ведомства в Абхазии.

«Министерство иностранных дел Абхазии также сообщило сегодня, что в Москве, при «посольстве» оккупированного региона открылся центр поддержки молодежи «Будущее Абхазии».

Координатором центра назначен абхазский студент МГИМО Эдгар Гвазава.

Ардзинба обсудил работу центра с руководителями российских вузов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)