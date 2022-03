Москва критикует прокурора МУС за ордер на арест бывших цхинвальских чиновников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике прокурора Международного уголовного суда Карима Хана за выдачу ордера на арест трех бывших высокопоставленных чиновников Цхинвальского региона по делу об августовской войне 2008 года.

В опубликованном 22 марта заявлении Захарова отметила, что прокурор решил внести вклад в антироссийской истерии в США, Евросоюзе и подконтрольных им органах.

«Время выдачи ордеров, а также выбор обвиняемых наглядно демонстрирует, что МУС был и остается послушным инструментом в руках Запада», — сказала Захарова.

Она подтвердил официальную позицию Москвы о том, что «режим Саакашвили атаковал мирный Цхинвали и российских миротворцев» во время российско-грузинской войны в августе. По словам Захаровой, суд проявил равнодушие к «многочисленным жалобам граждан, пострадавших от этого нападения».

Пресс-секретарь российского МИДа раскритиковала прокурора за выдачу ордера на арест через 14 лет после войны.

Захарова отметила, что Россия не обязана сотрудничать с судом, так как не является участником Римского статута. Она добавила, что Гаагский суд «не имеет никакой юрисдикции» в отношении Цхинвальского региона.

Захарова также раскритиковала решение прокурора начать расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Украине.

В рамках дела о войне 2008 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 10 марта выдал ордер на арест трех бывших высокопоставленных югоосетинских чиновников. По словам прокурора, есть разумные основания полагать, что они несут ответственность за совершение военных преступлений в период с 8 по 27 августа 2008 года.

По словам прокурора, в совершении преступлений предположительно непосредственно участвовали Михаил Миндзаев, де-факто министр внутренних дел Цхинвали в 2005-2008 гг.; Гамлет Гучмазов, в то время начальник следственного изолятора де-факто МВД; и Давид Санакоев, тогдашний представитель де-факто президента Цхинвали в сфере прав человека.

По словам Карима Хана, Миндзаев, Гучмазов и Санакоев несут уголовную ответственность за незаконное лишение свободы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство обращение, захват заложников и незаконное перемещение.

Согласно тому же заявлению, следствие также выявило предполагаемую роль в этих преступлениях ныне покойного генерал-майора ВДВ России Вячеслава Борисова. «Есть убеждение, что он преднамеренно способствовал некоторым из этих преступлений».

Расследование началось в 2016 году, когда судьи Гаагского трибунала дали согласие тогдашнему прокурору Фату Бенсуда расследовать предполагаемые преступления, совершенные до, во время и после августовской войны 2008 года.

