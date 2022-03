Задержанному за нападение журналистов ТВ «Формула» утяжелили обвинение

Генеральная прокуратура Грузии утяжелила обвинение против Давида Велиджанашвили, задержанного 17 марта за насилие в отношении съемочной группы телекомпании «Формула».

Следственное ведомство добавило Велиджанашвили к статье (156, пункт 2) о воспрепятствовании журналистской деятельности и статью (156; пункт 2 «а») о преследовании, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Изначально расследование было начато Специальной следственной службой по статье 154, которая предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Однако руководитель вновь созданного ведомства Кока Кацитадзе не исключил возможности более строгого приговора.

Согласно заявлению прокуратуры от 20 марта, обвиняемые выразил недовольство журналистам за то, что они работают на канале «Формула».

Он также с оскорбительными выкриками, руганью, угрозой сведения физических счетов и выстрела потребовал от журналистов прекратить свою профессиональную деятельность и покинуть место.

20 марта Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и в качестве меры пресечения избрал для Велиджанашвили предварительное заключение.

Правоохранители задержали его 18 марта.

Инцидент произошел 17 марта в 19:00, когда журналист телеканала «Формула» Нано Чакветадзе вместе с операторами пыталась записать интервью в одном из кафе районе Ваке в Тбилиси.

На кадрах, опубликованных после инцидента, видно, что задержанный вел себя агрессивно по отношению и ко второй съемочной группе ТВ «Формула», пришедшей на место происшествия, оскорбляя и угрожая им.

«Нападение на съемочную группу «Формула» является результатом агрессии против СМИ и поощряется неадекватной реакцией на ряд преступлений против журналистов», — заявила Коалиция за адвокацию СМИ и призвала Службу специальных расследований к «быстрому» и «эффективному» расследованию.

