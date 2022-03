В 2021 году реальный ВВП Грузии увеличился на 10,4%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 марта, в 2021 году реальный ВВП Грузии вырос на 10,4%.

В прошлом году ВВП в текущих ценах составил 60,2 млн лари, что на 22,3% выше соответствующего показателя 2020 года. При этом в 2021 году процентное изменение дефлятора ВВП составило 10,8%.

По данным Службы статистики, рост наблюдался в следующих отраслях: искусство, развлечения и досуг (43,1%); Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха (33,5%); Деятельность по размещению гостей и доставка еды (29,8%); Здравоохранение и социальная деятельность (28,7%); Транспорт и складирование (27,6%); Информация и связь (23,9%); Финансовая и страховая деятельность (23,5%); Ремонт автомобилей и мотоциклов (19,9%); Горнодобывающая промышленность (13,5%); Операции с недвижимостью (9,2%); Перерабатывающая промышленность (9%).

По данным Службы статистики, снижение наблюдалось в следующих отраслях: строительство (-21,8%); Образование (-2,3%); Сельское, лесное и рыбное хозяйство (-1,4%); Обязательная социальная безопасность (-0,9%).

