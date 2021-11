Служба статистики: в 2020 году ВВП Грузии снизится на 6,8%

Согласно скорректированным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 ноября, в 2020 году реальный ВВП страны снизился на 6,8%.

В 2020 году в текущих ценах объем ВВП составил 49,3 млрд лари, а изменение дефлятора составила 7,3%.

По данным Службы статистики, снижение наблюдалось по следующим направлениям: административные и вспомогательные услуги (-45,2%); Размещение и доставка еды (-44,9); Транспорт и складирование (-23%); Водоснабжение, канализация, управление отходами и учистка загрязнений (-22,5%); Искусство, развлечения и досуг (-18,4%); Профессиональная, научная и техническая деятельность (-13,8%); Строительство (-8%); Перерабатывающая промышленность (-7,1%); Поставка электричества, газа, пара и кондиционирования (-5,2); Оптовая и розничная торговля; Ремонт автомобилей и мотоциклов (-4,7%); Финансовая и страховая деятельность (-2,3%); Операции с недвижимостью (-0,3).

Рост наблюдался по следующим направлениям: Домашние хозяйства, как деятельность работодателя — производство недифференцированных товаров и услуг домашними хозяйствами для собственного потребления (19,3%); Горнодобывающая промышленность (12,4%); Образование (8,6%); Сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,1%); Деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения (2,8%); Информация и связь (2,6%); Государственное управление и оборона; Обязательное социальное страхование (2,3%).

