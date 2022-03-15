Министры иностранных дел Грузии и Турции – Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу. Фото: mfa.gov.ge
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Давид Залкалиани поговорил по телефону со своим турецким коллегой

15/03/2022 - 17:01
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Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 14 марта поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил войну России против Украины и ее последствия для региональной безопасности.

По словам Залкалиани, в разговоре с министром иностранных дел Турции он подчеркнул важность турецкого посредничества для достижения вовлеченности международного сообщества и диалога, а также прекращения войны в Украине.

По сообщению МИД Грузии, стороны подробно обсудили вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, в том числе ситуацию в оккупированных регионах Грузии.

Согласно тому же докладу, министр иностранных дел Турции подтвердил непоколебимую поддержку турецкой стороной территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений, и осудил «нелегитимные т.н. парламентские выборы», проведенные 12 марта в оккупированном регионе Абхазия.

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15/03/2022 - 17:01
1 1 minute read

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