Давид Залкалиани поговорил по телефону со своим турецким коллегой

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 14 марта поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил войну России против Украины и ее последствия для региональной безопасности.

По словам Залкалиани, в разговоре с министром иностранных дел Турции он подчеркнул важность турецкого посредничества для достижения вовлеченности международного сообщества и диалога, а также прекращения войны в Украине.

По сообщению МИД Грузии, стороны подробно обсудили вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, в том числе ситуацию в оккупированных регионах Грузии.

Согласно тому же докладу, министр иностранных дел Турции подтвердил непоколебимую поддержку турецкой стороной территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений, и осудил «нелегитимные т.н. парламентские выборы», проведенные 12 марта в оккупированном регионе Абхазия.

