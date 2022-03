Луганск признал независимость Абхазии

Оккупированный Россией Луганск сегодня признал независимость Абхазии. Сухуми и Луганск сегодня также установили дипломатические отношения.

9 марта Сухуми также установил «дипломатические отношения» с оккупированным Донецком.

В почти идентичных пресс-релизах об установлении «дипломатических отношений» абхазское «МИД» заявило, что Сухуми также как и Луганск и Донецк поддерживают войну России за «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Со своей стороны абхазский лидер Аслан Бжания 26 февраля признал независимость Донецкой и Луганской т.н. «республик». Цхинвали признал независимость обоих регионов в 2014 году.

Тбилиси и значительная часть международного сообщества считают Абхазию и Цхинвальский регион территориями Грузии. На сегодняшний день, помимо России, независимость обоих регионов признали только Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)