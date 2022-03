В Эргнети состоялось 105-е заседание МПРИ

4 марта в селе Эргнети вблизи оккупационной линии Цхинвальского региона состоялось 105-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии, которая совместно с ОБСЕ является фасилитатором встреч МПРИ, заявила, что участники сосредоточили внимание на случаях произвольных арестов и «бордеризации», а также на ситуации в районе Чорчана-Цнелиси.

Стороны также обсудили влияние на местное население, вызванное закрытием т.н. пунктов пересечения и пандемией Ковид-19.

Согласно заявлению, глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель призвал стороны воздерживаться от действий, которые в сложившейся геополитической ситуации могут оказать негативное влияние на стабильность и безопасность вдоль разделительной линии.

Он также призвал стороны использовать горячую линию МНЕС для заблаговременного оповещения о планируемых активностях.

Со своей стороны, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорел Мочану призвал стороны позаботиться об улучшении повседневной жизни местного населения.

Софасилитаторы выразили обеспокоенность растущим числом арестов в последнее время и призвали обеспечить доступ к гуманитарным миссиям, а также к предстоящим пасхальным праздникам доступ к религиозным местам и кладбищам для населения, пострадавшего от конфликта.

Заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что главным приоритетом Тбилиси является освобождение шести произвольно задержанных граждан Грузии.

По его словам, Владимир Каниашвили, арестованный 10 декабря, был приговорен Цхинвали к шести месяцам лишения свободы, а Кахабер Натадзе — к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Антадзе также сообщил, что Мамука Чхиквадзе, бывший грузинский военнослужащий, ожидает вынесения приговора 9 марта.

Он также отметил, что Тбилиси при поддержке международных партнеров делает все возможное для того, чтобы они вернулись в свои семьи.

По словам Антадзе, на встрече представители Цхинвали подтвердили, что они не заинтересованы в создании дополнительной напряженности и что ситуация вдоль разделительной линии не ухудшилась.

Как сообщает местное ИА «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что Цхинвали в очередной раз поднял вопрос о блокпосте грузинской полиции в районе Чорчана-Цнелиси, назвав его «дестабилизирующим и вызывающим напряженность фактором».

По его словам, в случае снятия блок-поста цхинвальские власти предложили Тбилиси открыть пункт пересечения Одзиси/Мосабруни возле Ахалгори.

Цхинвали закрыл этот блокпост в сентябре 2019 года в ответ на строительство полицейского блокпоста.

Следующая встреча в Эргнети состоится 12 апреля.

