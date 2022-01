В Эргнети прошло 104-е заседание МПРИ

20 января в селе Эргнети вблизи оккупационной линии Цхинвальского региона состоялось 104-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), которая совместно с ОБСЕ является фасилитатором заседаний в рамках МПРИ, заявила, что участники сосредоточили внимание на случаях произвольных арестов и «бордеризации», а также на ситуации в районе Чорчана-Цнелиси и последствиях пандемии Ковид-19.

Софасилитаторы — глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Шигель и специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорел Мочану выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа арестов в последние недели и подчеркнули важность гуманитарного подхода.

По сообщению Миссии наблюдателей ЕС, они выразили готовность поддержать усилия по восстановлению большей свободы передвижения.

Заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что у цхинвальских властей нет конкретного ответа на требование центрального правительства Грузии об освобождении задержанных граждан Грузии. «Борьба будет продолжаться до тех пор, пока каждый из них не вернется к своим семьям», — сказал он.

Однако Антадзе заявил, что официальные лица Цхинвали подтвердили, что проводятся определенные процедуры по освобождению шестерых задержанных.

Антадзе коснулся также задержания Мамуки Чхиквадзе, бывшего грузинского военнослужащего, и сказал, что на основании информации, полученной из Цхинвали, а также сегодняшнего визита Международного комитета Красного Креста в тюрьму стало ясно, что нет доказательств, что его могли пытать в тюрьме.

Как сообщает агентство «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что Цхинвали в очередной раз потребовал от Тбилиси упразднения блокпоста грузинской полиции в районе Чорчана-Цнелиси.

Он также отметил, что Цхинвали поднял вопрос о нарушении «воздушного пространства» Цхинвальского региона беспилотными летательными аппаратами со стороны остальной Грузии, обвинив в этом антиоккупационное движение «Сила в единстве».

Следующая встреча в Эргнети состоится 4 марта.

