Грузинские и украинские НПО требуют строгого реагирования на российскую агрессию в Украине

Совместное заявление, опубликованное 4 марта 60 грузинскими и украинскими НПО, призывает мировых лидеров «максимально строго отреагировать» на полномасштабное вторжение России в Украину.

Неправительственные организации призывают лидеров объявить определенные территории Украины бесполетными зонами, а также обеспечить системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Правозащитники также призывают международное сообщество «принять самые строгие меры против Российской Федерации» и оказать финансовую и гуманитарную помощь украинскому народу как внутри страны, так и за ее пределами; Создать соответствующие условия для вынужденно перемещенных лиц из Украины.

Согласно заявлению, вторжение России в Украину является «актом неспровоцированной и неоправданной агрессии против суверенного государства и попыткой нарушить архитектуру европейской и глобальной безопасности».

«В то время, когда гибнут невинные люди, а инфраструктура и экономика страны разрушены, не время для полумер», — заявили НПО, подчеркнув, что «режим (Владимира) Путина должен заплатить высокую цену за эти преступления».

По их заявлению, «Украина представляет собой удивительный пример борьбы с одной из самых мощных военных машин в мире, и долг демократического мира поддержать ее в этой неравной борьбе».

Правозащитники подчеркнули, что «Грузия также стала жертвой российской агрессии в 2008 году, и путинский режим остался за это практически безнаказанным». «То, что мы наблюдаем сегодня, во многом является результатом недостаточной строгости, проявленной Западом в то время», — заявили они.

«Демократический мир не имеет права снова совершать ту же ошибку и должен адекватно реагировать на эту открытую агрессию в центре Европы», — заявили в НПО.

«Мы считаем, что Украина сражается за весь континент и демократический мир в этой войне, и наш долг — поддержать героический народ Украины. Настало время действовать!» — заявили они.

Совместное заявление наряду с другими организациями также подписали «Международная прозрачность – Грузия», Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество за честные выборы и демократию, Ассоциация ООН Грузии и Фонд «Открытое общество».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)