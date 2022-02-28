Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, фото: mfa.gov.ge
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Давид Залкалиани поговорил по телефону с дипломатом Великобритании

28/02/2022 - 21:22
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Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел сегодня телефонный разговор с государственным министром по делам Европы и Северной Америки Соединенного Королевства Великобритании Джеймсом Клеверли.

По сообщению МИД Грузии, два дипломата обсудили вторжение России в Украину и хрупкую геополитическую обстановку, которая является серьезной проблемой для архитектуры европейской безопасности. Стороны подчеркнули важность двустороннего стратегического партнерства и сделали акцент на углублении будущего сотрудничества.

Дипломаты двух стран также отметили, что агрессивные действия Кремля в Украине как раз и являются отзвуком августовской войны 2008 года между Россией и Грузией и еще одним проявлением борьбы России за сферы влияния.

Как сообщает МИД Грузии, Давид Залкалиани также подчеркнул важность консолидированной и последовательной позиции международного сообщества в ответ на нарушение основополагающих принципов международного права.

Согласно тому же сообщению, Джеймс Клеверли подтвердил свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также отметил, что на фоне нынешних вызовов и растущих угроз Грузия «не одинока».

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28/02/2022 - 21:22
9 1 minute read

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