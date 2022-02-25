Залкалиани поговорил с представителем Госдепартамента США об Украине
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поговорил по телефону с советником Государственного департамента США Дереком Шолле о вторжении России в Украину.
«Я говорил с министром иностранных дел Грузии (Давидом) Залкалиани о заранее спланированном, неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину и продолжающейся оккупации Грузии», — написал Шолле в Twitter 25 февраля.
«Мы едины с Украиной и Грузией в поддержке их суверенитета и территориальной целостности», — добавил он.
Со своей стороны, министр иностранных дел Грузии приветствовал «непоколебимую поддержку (со стороны США) нашего суверенитета и территориальной целостности».
Выразив солидарность Грузии с Украиной, Залкалиани подчеркнул, что «единство и партнерство жизненно важны в этот решающий момент европейской безопасности».
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