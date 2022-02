Грузинская оппозиция о вторжении России в Украину

Лидеры грузинских оппозиционных партий сегодня выразили солидарность с Киевом и призвали международное сообщество принять меры против Москвы в связи с крупномасштабным нападением России на Украину сегодня утром.

«Мы все понимаем, что это война между злом и свободой, которая затрагивает весь наш континент и весь мир!», — заявил председатель Единого национального движения Ника Мелия.

«Героический народ Украины отражает вероломную и жестокую атаку! Наши сердца и мысли сегодня с ними!» — сказал он.

Сегодня же Национальное движение запланировало акцию в поддержку Украины перед Посольством Украины в Тбилиси в 15:00.

«Россия начала заранее спланированную войну (в Украине), как и в 2008 году против Грузии», — написал в Twitter председатель партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе.

Призвав международное сообщество ввести «строгие санкции» против России, Мамука Хазарадзе подчеркнул, что «настало решающее время действовать не только для защиты Украины, но и идей суверенитета и самоопределения».

«Открытую агрессию и полномасштабную войну России против суверенного государства», осудила партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

«Задачей всего международного сообщества сегодня должно быть остановить российскую агрессию всеми эффективными механизмами», — заявили в партии, добавив, что результаты происходящих в Украине процессов «определяют, каким будет мир завтра, каким будет международный порядок в будущем».

«Слава Украине, Грузия всегда рядом с вами», — написала в Twitter основатель партии «Дроа» Элене Хоштария. На сегодняшнем брифинге она также анонсировала акцию в поддержку Украины в центре Тбилиси в 19:00.

Парламентские оппозиционные партии призвали правящую партию созвать экстренное заседание. Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что не видит необходимости в созыве внеочередного заседания.

