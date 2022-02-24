Министерство иностранных дел Грузии, фото: mfa.gov.ge
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Заявление МИД Грузии в связи с вторжением России в Украину

24/02/2022 - 14:54
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«Военные действия России подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также основополагающие принципы Устава ООН и международного права», — заявило сегодня Министерство иностранных дел Грузии.

По мнению МИД, действия России «будут иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и для международного сообщества в целом».

В МИД Грузии выразили «твердую солидарность» с «дружественным украинским народом» и призвали международное сообщество «принять все меры для деэскалации ситуации и прекращения насилия».

Президент России Владимир Путин сегодня утром около 06:00 по московскому времени объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины, после чего Москва начала полномасштабное вторжение.

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24/02/2022 - 14:54
65 Less than a minute

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