Заявление МИД Грузии в связи с вторжением России в Украину

«Военные действия России подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины, а также основополагающие принципы Устава ООН и международного права», — заявило сегодня Министерство иностранных дел Грузии.

По мнению МИД, действия России «будут иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и для международного сообщества в целом».

В МИД Грузии выразили «твердую солидарность» с «дружественным украинским народом» и призвали международное сообщество «принять все меры для деэскалации ситуации и прекращения насилия».

Президент России Владимир Путин сегодня утром около 06:00 по московскому времени объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины, после чего Москва начала полномасштабное вторжение.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)