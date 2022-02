Грузинская оппозиция осуждает признание Путиным Донбасса

Оппозиционные партии Грузии осудили признание президентом России Владимиром Путиным оккупированных украинских областей Донецка и Луганска в качестве независимых республик.

Единое национальное движение 22 февраля выразило солидарность с Украиной, заявив, что решение Путина является «грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности Украины и международного права».

«Это действие является продолжением путинского милитаристского экспансионизма, частью которого является военная интервенция против Грузии в 2008 году, продолжающаяся оккупация регионов Грузии — Абхазии и Цхинвали, аннексия Крыма в 2014 году, а также оккупация Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении партии.

В опубликованном сегодня заявлении партия «Лело за Грузию» заявила, что «решение России является очередным покушением на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» и «повторением агрессии Российской Федерации против суверенной территории Грузии и ее гражданского населения в 2008 году».

Партия выразила надежду, что «международное сообщество ответит единым и твердым ответом на грубое нарушение Россией международного права и объявленную военную агрессию против Украины введением жестких санкций против России и укреплением безопасности Украины».

По заявлению партии «Дроа» от 22 февраля, решение Путина является грубым нарушением основных принципов международного права и Устава ООН — нерушимости границ, государственного суверенитета, запрета на применение силы в международных отношениях и угрозы применения силы.

«Вчерашнее заявление Путина — это открытое заявление о восстановлении Российской империи, которое проливает свет на истинную цель российской агрессии в прошлом, а также делает ясным траекторию будущих действий Кремля», — говорится в заявлении.

21 февраля партия «Гирчи – больше свободы» на решение Путина ответила матом.

Бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил, что Россия «нападает на страны, которые стремятся от ее влияния к независимости и имеют западные устремления».

«Запад не должен повторить ошибку 2008 года», — написал Георгий Гахария в Twitter, добавив, что «сейчас союзники должны действовать».

