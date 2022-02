Грузия решительно осуждает признание Путиным Донецка и Луганска

Руководство и МИД Грузии решительно осудили принятое 21 февраля президентом России Владимиром Путиным решение о признании независимости двух регионов Украины, Донецка и Луганска.

По мнению Тбилиси, признание Путиным независимости оккупированных Донецкого и Луганского регионов повторяет сценарий, который имел место в Грузии в 2008 году.

«Грузия решительно осуждает «признание» Россией Донецкого и Луганского регионов Украины, что повторяет сценарий, приведший к оккупации 20% территории Грузии», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность и мир Украины», — обратилась президент Грузии своему украинскому коллеге.

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, признание Россией Донецка и Луганска является «еще одним шагом в нарушение основных принципов международного права и повторяет (сценарий) оккупации территорий Грузии в 2008 году».

«Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», — написал премьер-министр Грузии в Twitter.

По заявлению председателя Парламента Грузии Шалвы Папуашвили, шаг президента России явно нарушает международное право.

«Грузия солидарна с Украиной. Критически важно, чтобы международное сообщество предприняло решительные шаги, чтобы избежать войны и соблюдались основополагающие принципы международного права», — добавил глава Парламента.

Заявление Министерства иностранных дел Грузии

«Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей независимыми государствами является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, которое фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Цхинвальском регионе Грузии, а затем сценарий признания независимости и оккупации этого региона и Абхазия/Грузия», — заявили в МИД Грузии.

По заявлению министерства, «Грузия с обеспокоенностью следит за последними событиями вокруг Украины, которые представляют собой очень серьезный вызов европейской и глобальной безопасности».

«Грузия решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Надеемся, что международное сообщество даст строгую оценку и ответ на очередное грубое нарушение основополагающих принципов международного права и недопустимую попытку насильственного изменения государственных границ в Восточной Европе», — добавили в МИД Грузии.

