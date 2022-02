Саломе Зурабишвили: «У нас нет возможности решить проблему территориальной целостности силой»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «у нас нет возможности решить эту проблему (территориальной целостности) силой, мы все это знаем».

В интервью журналистам международных СМИ президент Зурабишвили сказала: «Мы добровольно приняли решение не применять силу для разрешения конфликтов».

«Единственная альтернатива, известная на земле, — это дипломатия», — сказала она.

Однако она также заявила, что «к сожалению, другой стороной является Россия, которая не склонна к дипломатии, и мы видим, что сегодня происходит».

По словам президента, «в эту дипломатическую истерию были вовлечены все великие державы, которые могли усадить Россию за стол переговоров, но не смогли вовлечь ее в реальную дискуссию».

Зурабишвили также отметила, что деэскалация должна начаться на линии оккупации. «Инциденты случаются каждый день: похищения людей, бордеризация, русификация. Нам нужно увидеть признаки деэскалации, чтобы понять, что попытка вести диалог имеет смысл», — сказала она.

По ее словам, она будет готова к диалогу в любой момент, если увидит «признаки этого». «К сожалению, сегодня я не вижу этих признаков», — сказала она.

На вопрос президенту относительно ее заявления от 2009 года о том, что «лидеры России и Грузии, оба виноваты», Саломе Зурабишвили заявила: «Из четырех грузино-российских войн с 1801 года ответственность за все четыре несет Россия».

«Россия является тем, кто вторгся на нашу территорию, а Грузия не является тем, кто перешел на территорию России. Таким образом, ответственность за все конфликты лежит на России, и это то, что мы видим сегодня», — сказала она.

Президент также заявила, что другой вопрос касается того, «что должна делать власть, когда мы знаем, что (российская) провокация начинается, и мы знаем, что американцы говорили нам не ввязываться в провокацию. Я была там, когда американцы приходили и говорили нам об этом».

«Я думаю, это извлеченный урок — это очень интересная часть — это то, что использует (президент Украины Владимир) Зеленский. Он очень осторожен, чтобы не поддаваться на провокацию», — добавила президент Грузии.

