Президент Грузии об Украине и России

В связи с происходящими событиями в Украине президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Киевом и украинским народом.

«Наверно, мы лучше понимаем, что это значит, чем кто-либо еще», — сказала президент.

Об этом Саломе Зурабишвили говорила в получасовом интервью представителям международных СМИ, работающим в Тбилиси, вечером 22 февраля, где основное внимание было уделено эскалации напряженности в Украине и вокруг нее.

«Нас не должны забывать»

Президент Зурабишвили заявила, что на фоне текущего кризиса «все вспоминают пример Грузии. Несмотря на то, что он немного отличался, это тот сценарий, который Россия использует снова».

По ее словам, «несмотря на то, что нынешний кризис однозначно касается Украины… когда речь заходит о будущем и поиске выхода из кризиса, ясно, что о Грузии должны помнить все».

«У нас есть исторические связи, у нас очень похожие вопросы, проблемы и будущее, и нам нужно снова оставаться очень близко друг от друга», — сказала она.

Зурабишвили также заявила, что Украина, Молдова и Грузия находятся в контакте друг с другом в плане отношений с ЕС и устремлений в НАТО.

Зурабишвили также отметила, что после недавних переговоров между Западом и Россией о «гарантиях безопасности» она поддержала то, что «ничего нельзя решить без полного информирования Грузии о Грузии».

«Претензии, выдвинутые Россией на этапе переговоров, могут содержать кое-что такое, что связано с Грузией, так как мы связаны с Украиной», — сказала она.

Президент Грузии заявила, что у не были контакты с президентом Польши Анджеем Дуда и президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время чего она ясно дала понять, что «нас не должны забывать».

О санкциях Запада и позиции Грузии

Зурабишвили приветствовала санкции Запада, введенные против России в связи с признанием ею регионов Донецка и Луганска.

«Санкции — это ответ, когда ты демократическая страна и не отвечаешь войной на войну», — сказала президент.

По ее словам, если 2008 год в Грузии и 2014 год в Украине должны быть уроком, «наши западные партнеры не использовали все возможности, которые у них были на тот момент».

«И России не пришлось платить цену, чтобы помешать ей повторить такие же действия», — заявила Зурабишвили.

На вопрос, присоединится ли Грузия к списку стран, которые ввели санкции против России, президент Грузии сказала: «я не смогу ответить вместо правительства, и этот вопрос, конечно же должно решить правительство».

Подчеркнув, что «мы должны проявлять солидарность», президент отметила, что «мы страна, которая уже платит свою долю, у нас есть два оккупированных региона, и мы несем ответственность за эту ситуацию и наших граждан, которые живут на линии оккупации».

«И мы знаем, что Россия может сделать», — добавила она.

«Нам необходимо найти баланс, чтобы проявить солидарность с нашими партнерами, а также взять на себя ответственность за собственную безопасность и безопасность нашего населения».

Подход власти к российско-украинскому кризису

Зурабишвили заявила: «не могу не согласиться с прагматичным подходом», когда речь идет о кризисе вокруг Украины.

«У нас есть две оккупированные территории, у нас есть население, которое испытывает трудности, у нас есть наши граждане в Абхазии и Цхинвали, которые не имеют доступа к грузинскому языку, наши граждане не имеют доступа к абхазскому языку, очень активно проводится политика русификации», — сказала она.

По ее словам, «в обоих регионах размещены огромные военные базы, и Россия уже начала предпринимать некоторые шаги по направлению аннексии».

«Поэтому я считаю, что правительство должно быть ответственным. Я не думаю, что нам не нужно говорить о наших принципах. Это баланс, и баланс непростой», — добавила она.

Дежавю 2008 года

На вопрос, что она чувствует, как президент Грузии, когда «аналогичный сценарий реализуется в Украине», Зурабишвили ответила: «Дежавю».

«Даже если есть разница в сценарии… возможно, Россия в 2008 году была не такой, как Россия в 2022 году».

По ее словам, на этот раз в Украине «Россия идет прямо по пути аннексии, даже без повода войны, а это значит, мы на ступеньку выше».

«Вчерашние заявления президента Путина по телевидению — это то, что всех должно тревожить», — сказала президент Грузии.

«Вся Европа, и здесь я полностью согласна с президентом Зеленским, должна осознать, что на карту поставлены не только Грузия и Украина, но и будущее и безопасность Европы», — заявила Зурабишвили.

«Мы все сидим в одной лодке», — добавила она.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)