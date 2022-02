Дуня Миятович находится с визитом в Тбилиси

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович встретилась сегодня с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и народным защитником Нино Ломджария во время своего визита в Тбилиси.

На встрече с комиссаром по правам человека президент Грузии рассказала об инициированном ею процессе национального согласия, целью которого является снижение политической поляризации в стране.

После встречи президент написала в Twitter, что обсудила с Дуней Миятович «сложную» гуманитарную ситуацию в оккупированных регионах Грузии.

«Нам нужно, чтобы международное сообщество обратило на это внимание», — сказала она.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с Миятович премьер-министр Гарибашвили обсудил «сложную» гуманитарную ситуацию и обстановку с правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, а также обстановку в области безопасности и вызовы в Восточноевропейском регионе.

В этом контексте Ираклий Гарибашвили отметил, что «шаги России по оккупации Украины и Грузии подрывают европейскую безопасность и основанный на правилах международный порядок».

В то же время премьер-министр отметил, что Грузия по-прежнему привержена соблюдению основных прав человека, свободы слова и свободы СМИ.

Ранее Народный защитник Нино Ломджария проинформировала комиссара по правам человека о правовой ситуации в стране, в том числе о проблемах, с которыми сталкиваются религиозные меньшинства и ЛГБТ+ сообщество. Она также обсудила с комиссаром трудовые права и экологические вопросы.

Омбудсмен также акцентировала внимание на преступлениях, совершенных против журналистов и правозащитников, их неадекватном расследовании и в целом на недостатках системы правосудия в стране.

На встрече Нино Ломджария также говорила об опасностях для людей, проживающих на оккупированных территориях Грузии, которые «показывают необходимость мониторинга соблюдения прав человека».

Омбудсмен также рассказала Дуне Миятович тяжелом положении ВПЛ после конфликтов 1990-х гг. и августовской войны 2008 года и задержках в процессе их безопасного расселения.

