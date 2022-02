Рейтинг Грузии в Индексе демократии ухудшается

Согласно докладу аналитической исследовательской организации The Economist Intelligence Unit, который был опубликован 10 февраля, показатель Грузии в Индексе демократии ухудшается четвертый год подряд и упал с 10 баллов до 5,12 в 2021 году.

Показатель Грузии за 2021 год является самым низким за последнее десятилетие. В 2020 году у страны было 5,31 балла. Тем не менее страна сохраняет 91-е место среди 167 стран и остается в категории «гибридный режим».

Из пяти конкретных компонентов Грузия имеет наихудший балл (3,57 балла) в компоненте функционирования правительства; 3,75 балла — по компоненту политической культуры; 5,29 балла — по компоненту гражданских свобод; 5,56 балла по компоненту политического участия и 7,42 балла по компоненту избирательного процесса и плюрализма.

Выявленное снижение в последних двух категориях по сравнению с 2020 годом привело к общему снижению коэффициента по стране по сравнению с предыдущим годом.

Что касается причин снижения, то в докладе говорится, что в прошлом году в Грузии произошло «несколько бурных событий, которые препятствовали демократическому процессу». Социальное разделение в стране также усугубилось в результате политической напряженности.

В докладе также рассматриваются местные выборы в октябре 2021 года и, на основании данных международных наблюдателей, говорится, что на выборах имели место нарушения. В документе отмечается, что правящая партия пользовалась значительными финансовыми и иными преимуществами, что мешало избирательной конкуренции и прозрачности.

Кроме того, в докладе обсуждается «напряженность» между правящей партией и оппозиционным Единым национальным движением, а также арест бывшего президента Михаила Саакашвили накануне выборов.

Тенденция к снижению в Грузии началась в 2017 году и показатель снижался с 5,93 пункта из года в год. С момента создания индекса в 2006 году самый высокий показатель в Грузии по Индексу демократии был зафиксирован в 2013 году — 5,95 балла, а самый низкий — в 2010 году — 4,59 балла.

В настоящее время Грузия является одним из четырех «гибридных режимов» в Восточной Европе и делит эту категорию с Арменией и Украиной — обе страны по-прежнему опережают Грузию в глобальном рейтинге 2021 года и занимают 89-е и 86-е места.

В то же время Молдова, являющаяся одной из стран «Ассоциированного трио» и стремящаяся вместе с Украиной и Грузией вступить в Евросоюз, значительно улучшила свои показатели. После 80-го места в 2020 г., в 2021 г. Молдова заняла 69-е место и перешла из категории «гибридный режим» в категорию «неполноценная демократия».

Согласно Индексу демократии, из 28 стран Восточной Европы и Центральной Азии 16 относятся к категории «неполноценной демократий» (восточные страны-члены ЕС и большая часть стран западных Балкан), четыре — к категории «гибридных режимов» (вышеперечисленные страны и Босния и Герцеговина); восемь в категорию «авторитарных режимов» (Азербайджан, Беларусь, Россия и все государства Центральной Азии). Согласно докладу, ни одна страна не попадает в категорию «полноценной демократии».

The Economist Intelligence Unit (EIU) является частью Economist Group, которая также издает еженедельник The Economist. EIU публикует доклады о качестве демократии в мире с 2006 года. Индекс демократии основан на 60 показателях, сгруппированных в пяти вышеуказанных категориях.

По средним показателям каждая страна попадает в одну из четырех категорий режимов. Страна должна набрать более 8 баллов, чтобы быть в категории «полноценная демократия», и она должна набрать более 6 баллов или менее 8 баллов, чтобы быть в категории «неполноценная демократия». Страны с более чем 4 баллами или менее 6 баллов классифицируются как «гибридные режимы», а страны с менее чем 4 баллами классифицируются как «авторитарные режимы».

