Грузия в резолюции Европарламента о реализации единой политики безопасности и обороны

В резолюции Европарламента от 17 февраля о реализации общей политики безопасности и обороны говорится, что агрессия России против Украины и Грузии, в числе прочих факторов, прямо и косвенно угрожает безопасности континента.

Резолюция осуждает военную мобилизацию России в Украине и вокруг нее, а также призыв Москвы остановить расширение НАТО на восток и «изменить архитектуру европейской безопасности на основе устаревшей идеи «сфер влияния»».

Каждое демократическое государство может выбирать свои альянсы, — подчеркивает резолюция и выражает сильную поддержку прозападным устремлениям Украины и Грузии, включая членство в НАТО и ЕС.

В то же время Европарламент осуждает незаконную оккупацию и милитаризацию Россией Абхазии и Цхинвальского региона в нарушение международного права, что, согласно резолюции, «представляет серьезную угрозу региону Восточного партнерства и Европе в целом».

В резолюции выражается обеспокоенность «ухудшением ситуации с безопасностью» в оккупированных регионах Грузии, а также действиями Российской Федерации, «которые вызывают дестабилизацию мира и безопасности в регионе Восточного партнерства».

Резолюция еще раз призывает ЕС обеспечить надлежащее отражение мер безопасности стран Восточного партнерства в «Стратегическом компасе» блока. Также определить схему увеличения инвестиций и помощи с Грузией, Молдовой и Украиной для сотрудничества в сферах безопасности, вооруженных сил, разведки и кибербезопасности.

Европарламент с удовлетворением отметил результаты Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и продлил ее мандат на два года.

В связи с этим он призвал Россию обеспечить доступ наблюдателей миссии на всю территорию Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион. В резолюции выражается обеспокоенность дезинформационными кампаниями, проводимыми против миссии, и содержится призыв усилить ее возможности по мониторингу, анализу и стратегической коммуникации.

Европарламент признал вклад Грузии, Молдовы и Украины в миссии и операции по единой политике безопасности и обороны и выразил поддержку более тесному сотрудничеству с этими «ценными партнерами» в сфере обороны и безопасности.

