Давид Залкалиани посещает штаб-квартиру НАТО

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 17-18 января посещает Брюссель, где уже провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями союзников.

Неделей раньше визиту предшествовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, на котором Москва потребовала «гарантий безопасности» и приостановления политики открытых дверей альянса.

«Все наши ожидания оправдались», — сказал Залкалиани после встречи с генеральным секретарем НАТО 17 января. По словам главы МИД Грузии, хотя альянс готов продолжать диалог с Россией, НАТО ясно дало понять, что не пойдет на уступки по «красным линиям, которые проходят через территориальную целостность Грузии и нашу евроатлантическую интеграцию».

Говоря о Декларации саммита Бухарестского саммита 2008 года, Давид Залкалиани заявил, что «не будет пересмотрен, не будет никакой ревизии по решениям НАТО, четко зафиксирован основополагающий принцип суверенного права страны самой выбирать союзы для своей безопасности».

«Еще раз я получил гарантирую, что политика открытых дверей станет одной из главных тем повестки дня Мадридского саммита (29-30 июня)», — добавил он.

Ранее в ходе встречи с постоянными представителями союзных государств, которую принимал посол Польши в НАТО Томаш Шатковски, стороны обсудили европейскую и региональную безопасность, а также продолжающийся диалог Россия-НАТО.

После встречи министр иностранных дел Грузии заявил, что члены НАТО вновь повторили, что «ничего не меняется в их подходе к членству Грузии в НАТО, несмотря на жесткую риторику, исходящую от Российской Федерации, которая противоречит международным принципам».

Залкалиани подчеркнул важность скоординированных действий Грузии со своими партнерами из НАТО, чтобы «прогресс, достигнутый в интеграции Грузии, не пострадал, а, наоборот, еще больше укрепился».

Со своей стороны, Постоянное представительство Польши при НАТО написало в Твиттере 17 января, что союзники по-прежнему привержены устремлениям Грузии в НАТО.

В ходе своего двухдневного визита в Брюссель Залкалиани также встретится с официальными лицами ЕС.

