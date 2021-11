Гражданин Грузии освобожден из цхинвальской тюрьмы после ухудшения здоровья

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 16 ноября, что незаконно задержанный гражданин Грузии Геннадий Бестаев, который перенес инсульт в тюрьме оккупированного Цхинвали, был переведен на контролируемую Тбилиси территорию.

Ранее местное информационное агентство «Рес» сообщило со ссылкой на Комитет госбезопасности оккупированного Цхинвали, что Геннадий Бестаев был помилован лидером региона Анатолием Бибиловым.

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, к освобождению Геннадия Бестаева были подключены сопредседатели Женевских дискуссий, а также Миссия наблюдателей Евросоюза и все другие международные партнеры.

Геннадий Бестаев был задержан оккупационными силами в ноябре 2019 года по обвинению в «незаконном пересечении границы» и контрабанде наркотиков у линии оккупации возле села Хелчуа. В марте 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы.

