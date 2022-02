Парламент избрал председателя и членов ЦИК

Парламент Грузии 15 февраля 84 голосами против 2 переизбрал Георгия Каландаришвили на пост председателя Центральной избирательной комиссии сроком на 6 месяцев. Его оппонента Тенгиза Тевзадзе — поддержали всего 18 депутатов, против выступили — 30.

Георгий Каландаришвили не смог набрать 2/3 голосов депутатов, что дало бы ему возможность занять этот пост на пятилетний срок.

Сегодня же Парламент также на шестилетний срок избрал Майю Заридзе 80 голосами и Гию Цацашвили 78 голосами на две вакантные должности членов Центральной избирательной комиссии.

Один из двух других кандидатов в члены ЦИК – Кристине Каджаия – получила 2 голоса, а Леван Исакадзе – 0 голосов.

Каландаришвили занимал пост председателя ЦИК в течение 6 месяцев с августа 2021 года. Он и тогда не смог заручиться поддержкой оппозицию и, следовательно, получить поддержку квалифицированного большинства.

Требование о избрании квалифицированным большинством в Регламент Парламента было включено по соглашению, достигнутому при посредничестве ЕС 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозицией. Однако позже Грузинская мечта изменила механизм избрания председателя ЦИК и сделала возможным безотлагательно избрать председателя и членов ЦИК простым большинством голосов сроком на шесть месяцев.

Однако 17 декабря депутаты Грузинской мечты отменили часть механизма, которая предусматривала четырехнедельный период между четырьмя повторными голосованиями по кандидатам и, следовательно, четырехмесячный процесс.

В соответствии с декабрьскими поправками, противоречащими Соглашению от 19 апреля, если Парламент из 150 депутатов не изберет председателя или членов ЦИК большинством в две трети голосов, председатель может быть избран простым большинством на шестимесячный срок уже на втором слушании.

2 апреля в Батуми и Рустави пройдут промежуточные выборы. Избиратели выберут мажоритарного депутата Парламента Грузии от Рустави и мажоритарного члена Сакребуло в Батуми.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)