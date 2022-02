«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба находится с визитом в Москве, где сегодня встретился с заместителем председателя общественной организации Российской ассоциации ООН Алексеем Борисовым.

По сообщению МИД Абхазии, Ардзинба передал Борисову обращение на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с призывом предоставить Абхазии статус наблюдателя в ООН, что позволит оккупированному региону участвовать в обсуждениях в Генеральной ассамблеи ООН.

Ардзинба подчеркнул, что одной из главных задач ООН является «обеспечение равноправия народов, больших и малых».

Согласно тому же сообщению, стороны также договорились о проведении весной в Абхазии форума по Целям устойчивого развития ООН.

Ардзинба, который отправился в Москву 8 февраля, также встретится с российскими официальными лицами.

В настоящее время только Святой Престол и Палестина имеют статус государств-наблюдателей в ООН, не являющихся членами.

Независимость оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона признали только Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают оба региона частями Грузии.

Тбилиси критикует «пропагандистский шаг»

Пресс-спикер Министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчемашвили осудила «очередной пропагандистский шаг» Инала Ардзинба относительно предоставления Абхазии статуса наблюдателя в ООН.

Нарчемашвили сообщила «Civil Georgia», что оккупационные режимы и ранее неоднократно предпринимали аналогичные попытки «укрепить имидж независимого субъекта».

«Суверенитет и территориальная целостность Грузии признаны международным сообществом в пределах ее границ, определенных на международном уровне», — сказала она, подчеркнув, что международное сообщество не признает т.н. независимость оккупированных территорий Грузии.

Примечание: Материал обновлен 10 февраля 2022 года в 14:25 в соответствии с ответом МИД Грузии.

