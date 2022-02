«Министр культуры» Абхазии ушел в отставку

По сообщению администрации лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания, в отставку ушел «министр культуры» Абхазии Гудиса Агрба.

Согласно тому же сообщению, Бжания принял отставку Агрба и назначил на его место Динару Смып, «заместителя министра культуры».

Агрба был «министром культуры» с 5 июня 2020 года, после того как Аслан Бжания пришел к власти в результате повторных выборов в марте 2020 года.

