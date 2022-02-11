Бывший «министр культуры» оккупированной Абхазии Гудиса Агрба. Фото: mkra.org
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«Министр культуры» Абхазии ушел в отставку

11/02/2022 - 17:30
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По сообщению администрации лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания, в отставку ушел «министр культуры» Абхазии Гудиса Агрба.

Согласно тому же сообщению, Бжания принял отставку Агрба и назначил на его место Динару Смып, «заместителя министра культуры».

Агрба был «министром культуры» с 5 июня 2020 года, после того как Аслан Бжания пришел к власти в результате повторных выборов в марте 2020 года.

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11/02/2022 - 17:30
16 Less than a minute

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