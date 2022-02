Правящая партия России за то, чтобы Бибилов баллотировался повторно

Секретарь генерального совета правящей в России партии «Единая Россия» Андрей Турчак 8 февраля посетил Цхинвальский регион, чтобы выразить свою поддержку кандидатуре нынешнего лидера оккупированного региона Анатолия Бибилова на выборах 10 апреля.

В тот же день правящая партия России и «Единая Осетия» Бибилова подписали соглашение о сотрудничестве. 8 февраля также состоялся съезд «Единой Осетии», на котором цхинвальский лидер официально объявил о том, что будет баллотироваться повторно.

Выступая на съезде, Турчак подчеркнул, что Бибилов имеет «необходимый опыт и знания государственного строительства, хороший личный потенциал для активного развития российско-южноосетинских отношении, реализации программы социально – экономического развития республики».

По его словам, Бибилову удалось стать «ответственным главой государства» и стать человеком, способным решать проблемы людей.

На этом фоне Турчак отметил, что избрание человека, не имеющего подобного опыта, приведет к расколу общества, проведению сомнительных реформ, кадровым чисткам.

«Исход выборов будет иметь огромное значение для будущего всего народа Южной Осетии», — пишет информационное агентство «Рес» слова Турчака, — «При этом важно, чтобы на выборах победили не личные амбиции, а здравый смысл и подлинная забота о настоящем и будущем Южной Осети».

Оккупированный Цхинвали избирает «президента» сроком на пять лет, после чего он становится главой как «государства», так и исполнительной власти. Политические партии и инициативные группы должны выдвинуть своих кандидатов до 20 февраля.

Бибилов победил тогдашнего лидера Леонида Тибилова с 54,8% голосов на выборах 2017 года. Последний получил 33,7% голосов.

Тбилиси и международное сообщество считают «выборы» в Цхинвале нелегитимными. Их признают только Россия и еще несколько стран, признавших независимость региона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)