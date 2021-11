Бибилов надеется, что Беларусь признает Цхинвали

По сообщению российского информационного агентства ТАСС от 15 ноября, лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов заявил журналистам в Москве, что надеется, что Беларусь и другие страны признают независимость оккупированного региона.

«Мы ждем признания со стороны не только Белоруссии, но и со стороны других государств. Считаю, что та история, которая нас объединяет, и объединяла Советский Союз, и те братские отношения, которые между нашими народами, являются основой для того, чтобы признать республику», — заявил он.

«Думаю, что признания дальнейшие будут… Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира», — заявил он

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии 26 августа 2008 года, через две недели после окончания российско-грузинской войны. Помимо Кремля, независимость двух регионов признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и международное сообщество считают эти два региона частью Грузии.

Минск рассматривал возможность признания Абхазии и Цхинвали в 2009 году, но в итоге отклонил просьбу Москвы. Тогда причиной этого Лукашенко назвал отказ Москвы разделить негативные последствия, включая последствия санкций, наложенных Западом на Беларусь, если она признает оккупированные территории.

