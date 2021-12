«Официальные лица» Абхазии посещают Минск

«Министр образования» оккупированной Абхазии Инал Габлия и новоназначенный «заместитель секретаря Совета безопасности», бывший «министр иностранных дел» Даур Кове находятся с визитом в Минске, где 1 декабря встретились с заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько.

«Белая Русь», крупная ассоциация, состоящая из 191 000 членов, была создана в 2007 году для поддержки президента Александра Лукашенко.

В пресс-релизе организации под названием — «Беларусь — Абхазия. Есть контакт» сообщается, что стороны достигли предварительной договоренности между «Белой Русью» и партией «Единая Абхазия» о реализации «совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран».

После встречи Инал Габлия сообщил агентству «Спутник», что абхазская делегация провела встречи в Союзе писателей Беларуси, а также в Республиканском институте профессионального образования, добавив, что также планируют встретиться с министром образования Беларуси.

Согласно сообщению, Габлия выразил благодарность Лукашенко и белорусским коллегам за «помощь Абхазии на международной арене».

В настоящее время Беларусь официально не признает независимость Абхазии. В 2009 году Минск рассматривал возможность признания Абхазии и Цхинвальского региона, но в итоге отказался повторить шаг Кремля. Затем Лукашенко заявил, что отказался от этого шага, потому что Москва отказалась разделить негативные последствия, включая ожидаемые санкции против Беларуси, которые Запад наложит на страну, если она это сделает.

Около двух недель назад лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов также выразил надежду на признание оккупированного региона Беларусью и другими государствами.

Москва, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона через две недели после войны 26 августа 2008 года, активно призывает страны признать эти два региона. На сегодняшний день только независимость двух регионов наряду с Россией признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа.

Тбилиси и большая часть международного сообщества признают оба региона как часть Грузии.

