Исследование показывает отношение жителей Северного Кавказа к Грузии

Согласно новому исследованию, опубликованному Фондом Фридриха Эберта и Московским институтом сравнительных социальных исследований, северокавказцы лучше относятся к грузинскому народу и государству Грузия, чем в среднем по России.

Из пяти республик Северного Кавказа — Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Северной Осетии — Алании — наиболее положительно относятся к грузинам чеченцы и ингуши (более 60%). Исследование не охватывает две другие республики Северного Кавказа — Карачаево-Черкесию и Адыгею.

Исследование, проведенное Институтом сравнительных социальных исследований в рамках проекта, инициированного Фондом Фридриха Эберта, включало телефонный опрос населения России старше 18 лет на основе репрезентативной выборки, а эффективный размер выборки составил 1 506 интервью в 8 федеральных округах России. Опрос проводился в пяти республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Северной Осетии -Алании. Было опрошено около 300 респондентов в каждой республике, в результате чего общее количество интервью составило 1 513. Опрос проводился с 10 февраля по 6 марта 2021 года. Средняя погрешность составляет +/- 2,6% по России и +/- 5,1% по каждой республике. Кроме того, было проведено 8 онлайн-фокус-групп с представителями различных социально-демографических групп и населения региона.

В то время как в масштабах страны в России очень положительно или более или менее положительно относится к грузинам — 38%, такой же показатель составляет 63% в Чечне, 61% — в Ингушетии, 51% — в Дагестане, 50% — в Кабардино-Балкарии и 47% — в Северной Осетии.

В Чечне и Дагестане старшее поколение более позитивно относится к грузинам, а в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — противоположная тенденция.

Согласно исследованию, разница в отношении в этих республиках, с одной стороны, к грузинскому государству, а с другой — к грузинскому народу, меньше, чем в России в целом. В Дагестане и Чечне разница почти ничтожна, а в Ингушетии и Кабардино-Балкарии — еще больше. Разница более заметна в Северной Осетии, где 47% респондентов положительно относятся к грузинам и только 38% относятся к грузинскому государству.

Отношение к вступлению Грузии в Евросоюз и НАТО

Согласно опросу, хотя большая часть респондентов на Северном Кавказе совершенно безразлична к идее присоединения Грузии к Евросоюзу, между населением пяти республик по-прежнему наблюдаются существенные различия. Чеченцы рассматривают членство Грузии в ЕС более или менее позитивным (42%); Затем идут дагестанцы — 39%, ингуши — 38%, кабардино-балкарцы — 31% и осетины — 26%.

Следует отметить, что по сравнению со старшими поколениями молодые гораздо более позитивно относятся к вступлению Грузии в Евросоюз. В Северной Осетии, например, 42% респондентов в возрастной группе 18-34 лет высказались положительно, в то время как в возрастных группах 35-45 и 55 лет и старше этот показатель составил только 19% и 20% соответственно. Дагестанская молодежь в возрастной группе 18-34 лет (52%) более позитивно относится к вступлению Грузии в ЕС, чем другие возрастные группы из любой из этих пяти республик.

Позитивное отношение жителей Северного Кавказа к членству Грузии в НАТО меньше, чем к членству в ЕС, хотя эту идею больше поддерживает молодежь, чем старшее поколение. Чеченцы возглавляют список респондентов, положительно оценивающих членство Грузии в НАТО (24%); Затем идут ингуши — 20%; Дагестанцы — 18%; Кабардино-балкарцы — 15% и осетины — 12%.

Отношение к Абхазии и Цхинвальскому региону

Общее мнение всех пяти республик о нынешнем статусе Абхазии и Цхинвальского региона состоит в том, что эти территории являются квазинезависимыми или являются частью России. Жители Северной Осетии чаще других республик считают, что эти регионы действительно независимы.

Согласно опросу, большая часть респондентов из Кабардино-Балкарии, Дагестана и Осетии с большей вероятностью ожидает, что Абхазия и Цхинвальский регион станут частью России в будущем, чем другие российские республики.

Около 40% респондентов в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии считают, что Абхазия в будущем станет частью России. Около половины респондентов из Ингушетии и Чечни воздержались от высказываний относительно будущего Абхазии.

Лишь небольшая часть респондентов из всех республик ожидает возвращения Абхазии в состав Грузии — 2% в Кабардино-Балкарии и 8% в Ингушетии.

Что касается будущего Цхинвальского региона, 54% респондентов в Северной Осетии ожидают, что Россия включит оккупированный регион в свой состав. Аналогичные ожидания имеют 47% респондентов в Кабардино-Балкари и Дагестане. 40% респондентов из Ингушетии и Чечни воздержались от высказывания мнения по будущему Цхинвальского региона.

В случае Цхинвальского региона лишь небольшая часть респондентов ожидает возвращения региона в состав Грузии — 2% в Северной Осетии и 9% в Ингушетии.

Фокус-группы показали, что осведомленность жителей Северного Кавказа о конфликте в «Южной Осетии» очень низкая — ниже, чем об Абхазии.

Согласно опросу, большинство участников фокус-групп очень мало знают о российско-грузинских конфликтах и не имеют о нем мнения. Небольшая часть высокоинформированных респондентов негативно оценила участие России в этих конфликтах.

