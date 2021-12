НБГ повысил ставку рефинансирования до 10,5%

На заседании 8 декабря Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 10,5%.

По заявлению НБГ, сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, что в основном связано с высоким уровнем инфляции. По данным НБГ, с учетом субсидии на оплату коммунальных услуг уровень инфляции продолжит расти до февраля 2022 года и начнет снижаться только весной.

По мнению НБГ, одной из причин высокой инфляции является рост цен на потребительские товары на международных товарных рынках. «По ноябрьским данным, годовой показатель импортированной инфляции составил 18%», — сказали в НБГ.

По заявлению НБГ, несмотря на то, что дефицит бюджета ежегодно сокращается, его уровень все еще остается высоким. В то же время более быстрая, чем ожидалось, реализация накопленного из-за ограничений спроса, наложенных в процессе управления Ковид-19 со второго квартала 2021 года, ускорила восстановление экономической активности.

В то же время рост внутреннего спроса был обусловлен ускоренными темпами роста кредитования. «Сильный внутренний спрос является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время мешает сокращению инфляции», — говорится в сообщении Национального банка.

По заявлению НБГ, «предпосылкой для снижения учетной ставки в будущем станет значительное снижение инфляции и инфляционных ожиданий».

Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 2 февраля 2022 года.

