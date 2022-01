США подтвердили в Женеве свою приверженность политике открытых дверей НАТО

На переговорах с Россией в Женеве 9-10 января Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность политике открытых дверей НАТО, несмотря на требование России к альянсу отменить решение 2008 года, согласно которому Грузия и Украина в конечном итоге станут его членами.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила на брифинге 10 января, что Соединенные Штаты никому не позволят положить конец политике «открытых дверей» НАТО, которая «всегда была ключевой для альянса».

Шерман назвала предложения России по безопасности бесполезными для Вашингтона и заявила, что США «не откажутся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США» и не будут принимать решения по Украине, Европе или НАТО без их участия.

«Невозможно, чтобы одна страна силой изменила границы другой страны, или диктовала условия своей внешней политики другой стране, или запрещала ей выбирать альянсы», — сказала она.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на пресс-конференции после вчерашней встречи, что Москве необходимо было убедиться, что Украина и Грузия «никогда» не станут членами НАТО.

Рябков назвал саммит НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года, местом, где альянс может предоставить Москве такого рода правовые гарантии. По его словам, Москве нужны твердые, юридически обязательные гарантии.

Отметив, что переговоры о нерасширении НАТО не достигли прогресса, Рябков сказал, что «это была одна из основных проблем, с которой мы столкнулись».

«Я бы сказал, что остальное во многом зависит от того, что будет происходить дальше конкретно по этому вопросу», — добавил он.

На этой неделе запланировано еще несколько встреч на высшем уровне с участием России. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО, 13 января в Вене — заседание Постоянного совета ОБСЕ.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)