Президент представила кандидатов на пост председателя и в члены ЦИК
Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила Парламенту двух кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и четырех кандидатов в члены ЦИК.
На две вакантные должности членов комиссии президент выдвинула четырех кандидатов — Кристинэ Каджаия, Левана Исакадзе, Майю Заридзе и Гию Цацашвили.
Что касается должности председателя ЦИК, на этот пост выдвинуты действующий председатель ЦИК Георгий Каландаришвили и Тенгиз Тевзадзе.
33-летний Тенгиз Тевзадзе занимал различные должности в центральных и местных органах власти в 2012-2018 годах. В последнее время он был исполнительным директором «Гражданской платформы 2020».
Что касается Георгия Каландаришвили, давнего сотрудника ЦИК, он был избран председателем в августе 2021 года на шестимесячный срок. Ему не удалось заручиться поддержкой оппозиции и, следовательно, квалифицированного большинства, что обеспечило бы его назначение на пятилетний срок.
Требование о избрании квалифицированным большинством в Регламент Парламента было включено в соглашение, достигнутое 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозицией при посредничестве ЕС. Однако позже Грузинская мечта внесла изменения в механизм назначения председателя ЦИК и стало возможным немедленно избирать председателя и членов ЦИК простым большинством голосов сроком на шесть месяцев.
В соответствии с декабрьскими поправками, противоречащими Соглашению от 19 апреля, если Парламент, состоящий из 150 депутатов, не изберет председателя или членов ЦИК большинством в две трети голосов, председатель сможет быть избран простым большинством на шестимесячный срок уже на втором слушании.
Хотя и Каландаришвили, и Тевзадзе считают себя нейтральными кандидатами, оппозиция выразила сомнения в независимости Каландаришвили.
Часть парламентской оппозиции — «Лело» и «Стратегия Агмешенебели» — заявили, что поддержат Тевзадзе.
НПО также выразили озабоченность по поводу отбора кандидатов и не приняли приглашение президента работать в отборочной комиссии.
В беседе со СМИ лидеры НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию и Ассоциации молодых юристов Грузии Нино Долидзе и Ника Симонишвили заявили, что большинство членов комиссии отстаивали интересы властей и поэтому организации решили не участвовать в формальном процессе.
Президент Грузии объявила конкурс на отбор кандидатов 28 декабря. Четыре кандидата подали заявки на пост председателя и семь кандидатов подали заявки на членство. Комиссия 15 января отобрала четырех кандидатов в члены ЦИК и трех кандидатов на пост председателя — Тенгиза Тевзадзе, Гиоргия Каландаришвили и Тамаза Поладашвили. Президент не поддержала кандидатуру последнего.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)