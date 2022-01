Президент представила кандидатов на пост председателя и в члены ЦИК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила Парламенту двух кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и четырех кандидатов в члены ЦИК.

На две вакантные должности членов комиссии президент выдвинула четырех кандидатов — Кристинэ Каджаия, Левана Исакадзе, Майю Заридзе и Гию Цацашвили.

Что касается должности председателя ЦИК, на этот пост выдвинуты действующий председатель ЦИК Георгий Каландаришвили и Тенгиз Тевзадзе.

33-летний Тенгиз Тевзадзе занимал различные должности в центральных и местных органах власти в 2012-2018 годах. В последнее время он был исполнительным директором «Гражданской платформы 2020».

Что касается Георгия Каландаришвили, давнего сотрудника ЦИК, он был избран председателем в августе 2021 года на шестимесячный срок. Ему не удалось заручиться поддержкой оппозиции и, следовательно, квалифицированного большинства, что обеспечило бы его назначение на пятилетний срок.

Требование о избрании квалифицированным большинством в Регламент Парламента было включено в соглашение, достигнутое 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозицией при посредничестве ЕС. Однако позже Грузинская мечта внесла изменения в механизм назначения председателя ЦИК и стало возможным немедленно избирать председателя и членов ЦИК простым большинством голосов сроком на шесть месяцев.

Однако 17 декабря депутаты Грузинской мечты Однако 17 декабря депутаты Грузинской мечты отменили часть механизма, который предусматривал четырехнедельный период между четырьмя повторными голосованиями по кандидатам и, предусматривал четырехмесячный процесс соответственно. В соответствии с декабрьскими поправками, противоречащими Соглашению от 19 апреля, если Парламент, состоящий из 150 депутатов, не изберет председателя или членов ЦИК большинством в две трети голосов, председатель сможет быть избран простым большинством на шестимесячный срок уже на втором слушании.

Хотя и Каландаришвили, и Тевзадзе считают себя нейтральными кандидатами, оппозиция выразила сомнения в независимости Каландаришвили.

Часть парламентской оппозиции — «Лело» и «Стратегия Агмешенебели» — заявили, что поддержат Тевзадзе.

НПО также выразили озабоченность по поводу отбора кандидатов и не приняли приглашение президента работать в отборочной комиссии.

В беседе со СМИ лидеры НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию и Ассоциации молодых юристов Грузии Нино Долидзе и Ника Симонишвили заявили, что большинство членов комиссии отстаивали интересы властей и поэтому организации решили не участвовать в формальном процессе.

Президент Грузии объявила конкурс на отбор кандидатов 28 декабря. Четыре кандидата подали заявки на пост председателя и семь кандидатов подали заявки на членство. Комиссия 15 января отобрала четырех кандидатов в члены ЦИК и трех кандидатов на пост председателя — Тенгиза Тевзадзе, Гиоргия Каландаришвили и Тамаза Поладашвили. Президент не поддержала кандидатуру последнего.

