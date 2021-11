Зеленский сказал Ираклию Гарибашвили, что права Саакашвили должны быть полностью защищены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в телефонном разговоре премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, что права гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «должны быть полностью защищены в соответствии с международными нормами».

Президент Зеленский написал в Твиттере, что он попросил Гарибашвили разрешить матери Саакашвили, родственникам и украинским врачам войти в 18-ю тюремную больницу в Глдани.

Разговор состоялся по инициативе Зеленского. Телефонному звонку предшествовала публикация Пенитенциарной службой двух видеозаписей, на которых отражен принудительный перевод Саакашвили в Глданскую тюремную больницу.

По сообщению Администрации правительства Грузии, со своей стороны Гарибашвили сказал Зеленскому, что Саакашвили оказал сопротивление во время перевода в тюремную больницу и «нанес словесные и физические оскорбления персоналу учреждения и врачам». «Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были приняты определенные законом меры».

В телефонном разговоре Гарибашвили назвал «незаконные действия» Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что «вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии неприемлемо». Премьер-министр добавил, что «разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии».

В то же время, по словам премьер-министра Гарибашвили, Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением и что за время заключения у экс-президента уже было более 100 гостей. Однако следует отметить, что, по словам Саакашвили, он отказывается от получения любой медицинской помощи в тюремной больнице в Глдани.

Как сообщает Администрация правительства Грузии, «Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность предоставления украинским возможсноти проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили заявил, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии».

