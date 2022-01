Компания Georgian Airways выставлена на продажу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, долги которой составляют десятки миллионов лари, продается за 150 млн долларов США. Поисками инвестора занимается Georgian Business Brokerage ищет инвестора.

Объявление о выставлении компании на продажу распространилось после того, как Тбилисский городской суд 29 декабря 2021 года признал допустимым ходатайство «Georgian Airways» о признании компании неплатежеспособной и об открытии делопроизводства в режиме реабилитации, а также о введении моратория на обязательства.

Согласно решению суда, по состоянию на 31 октября 2021 года компания задолжала более 70 агентствам и провайдерам, а также в отношении 16 168 пассажиров 175,9 млн лари.

В решении суда подчеркивается, что финансовый кризис в компании был вызван пандемией Ковид-19 и эпидемиологической обстановкой в ​​стране.

Бывший глава «Georgian Airways» и основатель «Georgian Business Brokerage» Роман Бокерия 17 января заявил изданию «Бизнес-партнер», что самым «простым выходом» из ситуации будет покупка правительством Грузии 30-50% акций компании.

По его словам, это позволил бы авиакомпании привлечь необходимое финансирование от международных финансовых институтов в виде инвестиций частного сектора.

Согласно последней выписке из Публичного реестра, 80% «Georgian Airways» принадлежат ее генеральному директору Давиду Гаиашвили, а 20% принадлежат «Georgian Air Service».

Авиакомпания «Georgian Airways», основанная в 1993 году под названием «Airzena», к 2020 году насчитывала более 470 сотрудников. В 2019 году, до начала пандемии, компания выполнила 3 790 рейсов по 14 направлениям.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в настоящее время рейсы выполняются в следующие 6 городов: Минск, Тель-Авив, Москва, Ереван, Амстердам и Вена. На момент подачи заявления о неплатежеспособности в компании работало всего 275 сотрудников.

