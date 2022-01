Состоялся телефонный разговор главы МИД Грузии с помощником госсекретаря США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 14 января провела телефонный разговор с министром иностранных дел, вице-премьером правительства Грузии Давидом Залкалиани, с которым помимо прочего обсудила переговоры на высоком уровне между США и Россией о «гарантиях безопасности», которых требует Москва.

После беседы Залкалиани отметил, что дискуссия с официальным представителем США еще раз показала, что Вашингтон и Тбилиси имеют «одинаковое восприятие» происходящих процессов, что «еще раз подчеркивает глубину и силу нашего партнерства».

«Как для Грузии, так и для наших партнеров совершенно неприемлемы попытки России переделить Европу и легитимизировать свои сферы влияния с помощью угроз применения силы и этой агрессивной риторики», — сказал он.

По его словам, с помощью агрессии в регионе, оккупации и аннексии территорий суверенных государств, постоянным невыполнением международных обязательств «Россия целенаправленно пытается разрушить архитектуру европейской безопасности».

«Россия требует т.н. «гарантий безопасности в то время, когда сама годами уклоняется от выполнения своих международных обязательств перед Грузией», — заявил Залкалиани.

Глава МИД Грузии также отметил, что «в результате консультаций с США, а также с союзниками по НАТО, в свете поддерживающих посылов, которые мы получаем от наших партнеров как публично, так и в формате закрытых встреч, становится ясно, что решение Бухарестского саммита не будет пересмотрено».

«Процесс интеграции Грузии в НАТО необратим», — добавил он.

Грузия солидарна с Украиной

Министр иностранных дел Грузии в очередной раз повторил, что «Грузия солидарна с Украиной». «Мы сталкиваемся с общей угрозой и вызовами — Грузия пережила российскую агрессию в 2008 году, и сегодня продолжается оккупация наших территорий».

По его словам, «мир, наши партнеры больше не должны допустить повторения истории и то, чтобы связанные с Украиной процессы еще раз пошли в этом направлении», — сказал он.

«Именно поэтому мы очень ценим участие наших американских партнеров и дипломатические усилия, которые направлены к этой цели», — сказал Залкалиани.

