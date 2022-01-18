В Национальном движении продолжается реорганизация
В оппозиционной партии Единое национальное движение продолжается реорганизация. 18 января партия представила Секретариат из 13 человек.
В составе Секретариата ЕНД представлены:
- Генеральный секретарь — Петре Цискаришвили;
- Заместитель Генерального секретаря – секретарь по административным вопросам – Зура Меликишвили;
- Секретарь по иностранным делам – Тинатин Бокучава;
- Секретарь по аналитической деятельности – Георгий Таргамадзе;
- Политический секретарь — Акакий Минашвили;
- Секретарь по стратегическому развитию и реформам — Ана Гоголадзе;
- Региональный секретарь — Георгий Ботковели;
- Организационный секретарь — Бачо Долидзе;
- Секретарь по юридическим и избирательным вопросам — Леван Бежашвили;
- Секретарь по вопросам борьбы с коррупцией — Леван Хабеишвили;
- Секретарь по стратегическим коммуникациям – Ника Оболадзе;
- Секретарь по связям с общественностью и коммуникациям — Дмитрий Чиковани;
- Секретарь по связям со СМИ — Георгий Патарая.
Генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили заявил, что «обязанности были перераспределены» в ЕНД с той целью, чтобы преодолеть существующие в стране различные вызовы. По его словам, новый секретариат «ответит и на эти вызовы», «будет участвовать в повседневном менеджменте партии» и работать над видением будущего.
Реорганизация в Едином национальном движении началась 10 января. Председателем Политического совета был назначен Коба Накопия, а генеральным секретарем — Петре Цискаришвили.
Тогда председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что «активный процесс» обновления продолжится.
По теме:
- В правящем звене ЕНД произведены изменения
- Ника Мелия говорит об «упраздненных выборах» и «бескомпромиссной борьбе»
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)