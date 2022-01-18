Офис Единого национального движения после полицейской спецоперации, 23 февраля, 2021 года. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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В Национальном движении продолжается реорганизация

18/01/2022 - 11:45
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В оппозиционной партии Единое национальное движение продолжается реорганизация. 18 января партия представила Секретариат из 13 человек.

В составе Секретариата ЕНД представлены:

  • Генеральный секретарь — Петре Цискаришвили;
  • Заместитель Генерального секретаря – секретарь по административным вопросам – Зура Меликишвили;
  • Секретарь по иностранным делам – Тинатин Бокучава;
  • Секретарь по аналитической деятельности – Георгий Таргамадзе;
  • Политический секретарь — Акакий Минашвили;
  • Секретарь по стратегическому развитию и реформам — Ана Гоголадзе;
  • Региональный секретарь — Георгий Ботковели;
  • Организационный секретарь — Бачо Долидзе;
  • Секретарь по юридическим и избирательным вопросам — Леван Бежашвили;
  • Секретарь по вопросам борьбы с коррупцией — Леван Хабеишвили;
  • Секретарь по стратегическим коммуникациям – Ника Оболадзе;
  • Секретарь по связям с общественностью и коммуникациям — Дмитрий Чиковани;
  • Секретарь по связям со СМИ — Георгий Патарая.

Генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили заявил, что «обязанности были перераспределены» в ЕНД с той целью, чтобы преодолеть существующие в стране различные вызовы. По его словам, новый секретариат «ответит и на эти вызовы», «будет участвовать в повседневном менеджменте партии» и работать над видением будущего.

Реорганизация в Едином национальном движении началась 10 января. Председателем Политического совета был назначен Коба Накопия, а генеральным секретарем — Петре Цискаришвили.

Тогда председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что «активный процесс» обновления продолжится.

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18/01/2022 - 11:45
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