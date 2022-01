В Национальном движении продолжается реорганизация

В оппозиционной партии Единое национальное движение продолжается реорганизация. 18 января партия представила Секретариат из 13 человек.

В составе Секретариата ЕНД представлены:

Генеральный секретарь — Петре Цискаришвили;

Заместитель Генерального секретаря – секретарь по административным вопросам – Зура Меликишвили;

Секретарь по иностранным делам – Тинатин Бокучава;

Секретарь по аналитической деятельности – Георгий Таргамадзе;

Политический секретарь — Акакий Минашвили;

Секретарь по стратегическому развитию и реформам — Ана Гоголадзе;

Региональный секретарь — Георгий Ботковели;

Организационный секретарь — Бачо Долидзе;

Секретарь по юридическим и избирательным вопросам — Леван Бежашвили;

Секретарь по вопросам борьбы с коррупцией — Леван Хабеишвили;

Секретарь по стратегическим коммуникациям – Ника Оболадзе;

Секретарь по связям с общественностью и коммуникациям — Дмитрий Чиковани;

Секретарь по связям со СМИ — Георгий Патарая.

Генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили заявил, что «обязанности были перераспределены» в ЕНД с той целью, чтобы преодолеть существующие в стране различные вызовы. По его словам, новый секретариат «ответит и на эти вызовы», «будет участвовать в повседневном менеджменте партии» и работать над видением будущего.

Реорганизация в Едином национальном движении началась 10 января. Председателем Политического совета был назначен Коба Накопия, а генеральным секретарем — Петре Цискаришвили.

Тогда председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что «активный процесс» обновления продолжится.

