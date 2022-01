Единое национальное движение объявило 10 января, что в правящем звене партии произведены изменения. Председатель ЕНД Ника Мелия больше не будет председателем Политсовета партии.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)