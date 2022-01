Келли Дегнан: В контексте переговоров по безопасности Вашингтон находится в координации с Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что Соединенные Штаты «не будут вести переговоры по Грузии без Грузии», и пообещала, что Вашингтон будет находиться в координации с Тбилиси во время международных дипломатических переговоров с Москвой по вопросам безопасности.

В видеообращении от 11 января Дегнан отметила, что Соединенные Штаты тесно сотрудничали с властями Грузии, союзниками по НАТО и другими партнерами в ходе встреч на этой неделе, включая двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией, заседание Совета Россия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ на том фоне, когда Москва требует гарантий того, что альянс откажет Грузии и Украине в членстве.

Посол США подчеркнула важность дипломатии на высоком уровне в то время, когда Россия настоятельно требует, чтобы «она получила право на установление исключительной сферы влияния в Восточной Европе и на Кавказе».

«Россия не имеет права вето на ваши суверенные решения», — сказала она, подтвердив непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, согласно которой, Грузия и Украина станут членами альянса.

Говоря о телефонном разговоре 5 января между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, посол Дегнан подчеркнула, что требования России о гарантиях безопасности «неприемлемы».

«Это попытка (России) отказаться от тридцатилетнего мира, стабильности и прогресса после Холодной войны и восстановить доминирование и контроль над своими соседями», — сказала она.

Дегнан также отметила, что цель президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы помешать Грузии и другим странам «действовать как полностью суверенные, независимые государства с правом выбирать своих партнеров по безопасности».

Отметив, что Кремль искажает правду и историю, чтобы запутать и разделить людей, Дегнан сказала, что «Россия — это страна, которая уничтожила Республику Грузия в 1921 году, попрала Грузинскую Православную Церковь и пыталась искоренить грузинский язык».

«Грузины боролись против России за вашу страну и вашу свободу и смогли выбрать свое будущее, как сильного демократического государства — выбор, который Соединенные Штаты с гордостью поддерживают», — сказала посол США.

Посол Дегнан также заявила, что на том фоне, когда «Кремль не предлагает своим соседям ничего, кроме страха, притеснения и дезинформации», США по-прежнему верят в «целостную, свободную и мирную Европу».

По ее словам, Вашингтон хочет договориться с Москвой о прекращении конфликта и добиться деэскалации, но «мы не можем и не будем отказываться от безопасности, суверенитета или свободы Европы».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)