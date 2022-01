Политики оценивают решение суда по делу TBC банка

Тбилисский городской суд 12 января переквалифицировал обвинения по делу об отмывании денег, выдвинутые против учредителей «TBC банка», а ныне оппозиционных политиков Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также Автандила Церетели, отца основателя телекомпании «Пирвели» Вато Церетели, на статью мошенничества и присудил им лишение свободы на 7 лет каждому, но из-за истечения срока давности их не будут заключать под стражу.

За решением суда последовали оценки со стороны представителей правящей команды и оппозиционных политиков.

Ниже приведены отличающиеся позиции сторон по данному вопросу:

Комментарии представителей правящей команды

Михаил Сарджвеладзе — Грузинская мечта: Факт, который был признан преступным, не имел проблему подтверждения в ходе судебного процесса, во время заседания и во время слушаний. Что касается правовой оценки, как называется это преступление, является ли это мошенничеством, отмыванием денег или чем-то другим, то по этому поводу имеются разные точки зрения и суд сказал, что это преступление не такой категории, а другой категории, но преступление и то, и другое в обоих случаях… Все спекуляции, которые были вокруг этого спора за этот период, я думаю, лишились всяческих оснований. Уже никаких причин для политических преследований, политической мотивации и т.д. я думаю, объективно просто больше не существует».

Реакция представителей оппозиции

Ника Мелия – председатель Единого национального движения: «У Бидзины Иванишвили был такой расчет за эти три года, чтобы с помощью возбуждения различных дел выпотрошить оппозиционное поле от разных политиков, но напротив, хоть Мамука Хазарадзе, хоть Бадри Джапаридзе и Авто Церетели стали больше и более непоколебимыми. Проблема, однако, никуда не делась. Самая большая проблема, которая касается политического правосудия, заключается в том, что пока политическое правосудие, как оружие, находится в руках Бидзины Иванишвили, ни один гражданин Грузии, ни то чтобы политик, не будет чувствовать себя в безопасности… Чем быстрее изменим эту тяжелую реальность, тем лучше будет для будущего страны. Мы должны подготовиться в новом темпе для поражения этого режима».

Саломе Самадашвили – независимый депутат/фракция «Лело – Партнерство для Грузии»: «Прежде всего, мы увидели, в каком огромном абсурде мы живем, когда людей годами преследуют правовым образом. Сегодня даже суд Иванишвили не смог оформить политический заказ, который был им получен и мы все заплатили цену за это, заплатила страна и государство, потому что это дело не только Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Авто Церетели, в результате этого дела в нашей стране не может быть построен стратегически важный проект (Глубоководный порт Анаклия)… Это показывает одно, что если мы не изменим эту систему, если в нашей стране не будет установлено верховенство закона, у страны просто нет никаких шансов развития».

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «С первого же дня было понятно, что это политически мотивированное, сшитое дело. Очевидно, что Грузинская мечта продолжает политическое преследование своих оппонентов, а также медиа-менеджеров (Вато) Церетели, (Ники) Гварамия и других. После трехлетней эпопеи даже Грузинская мечта не решилась обвинить Хазарадзе, Джапаридзе, Церетели в отмывании денег, потому что это обвинение изначально было абсурдным. Также абсурдным является приговор, в результате которого сегодня они были осуждены по обвинению в мошенничестве. Я уверена, что после обжалования судебные инстанции развеют обвинение, которое судья вынес против них сегодня».

Давид Бакрадзе – независимый депутат: «Сегодня четко стало видно, насколько абсурдным было все это дело. Настолько абсурдным, что даже этот суд не осмелился пойти на шаг, который называется физическим арестом этих людей… Мы видели полное юридическое безумие, единственной целью которого было настолько абсурдное дело, что этих людей не смогли поймать, но власти и прокуратура не хотели отступать, чтобы общество увидело ложь и политический заказ. Придумали дурацкую конструкцию, абсолютный юридический нонсенс».

