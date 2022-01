Американские сенаторы критикуют требования Москвы и поддерживают политику открытых дверей НАТО

Члены двухпартийной группы наблюдателей НАТО в Сенате США подвергли критике требования России по безопасности, в том числе предложение об отказе принять Украину и Грузию в НАТО, и подтвердили свою поддержку политики открытых дверей НАТО.

В письме президенту Джо Байдену от 10 января девять сенаторов США подчеркнули, что гарантии безопасности, которых требует Москва, считают «неразумными».

По словам сенаторов, эти требования являются попыткой восстановить «сферу российского влияния в Европе, где Кремль мог бы свободно запугивать и оказывать давление» на Украину, Грузию, Молдову, страны Балтии, Польшу и Румынию.

«Важно, чтобы Соединенные Штаты проявили стойкость и отказались выполнять неприемлемые требования Путина», — заявили сенаторы, пообещав тесно сотрудничать с союзниками США, чтобы дать скоординированный ответ российскому президенту.

Сенаторы призвали Белый дом продолжить осуждение «военных угроз и провокаций Москвы против наших союзников», особенно после состоявшегося 11 января диалога с Москвой о стратегической стабильности, а также на фоне запланированного на текущей неделе заседания Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Они выразили «твердую двухпартийную поддержку» по ряду вопросов, включая и то, чтобы запретить России «иметь право вето на расширение НАТО», чтобы США и их партнеры не принимали какие-либо решения или не проводили какие-либо обсуждения по Грузии и Украине без участия Тбилиси и Киева, усилить военную концентрацию НАТО в Черном море, в странах Балтии и Польше для сдерживания российской агрессии.

Кроме того, сенаторы заявили, что США должны ввести санкции против президента Путина и его окружения в том случае, если они «по-прежнему будут создавать угрозу безопасности стран Восточной Европы».

Письмо подписали сенаторы Джин Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир), Марко Рубио (республиканец, Флорида), Том Тиллис (республиканец, Северная Каролина), Крис Кунс (демократ, Делавэр), Джонни Эрнст (республиканец, Айова), Джеф Меркли (демократ, Орегон), Майк Раундс (республиканец, Южная Дакота), Кори Букер (демократ, Нью-Джерси) и Джон Барассо (республиканец, Вайоминг).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)