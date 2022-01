Москва настроена пессимистично в преддверии переговоров о гарантиях безопасности с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 9 января РИА Новости, что Москва разочарована сигналами, поступающими с Запада в преддверии переговоров о гарантиях безопасности 9-10 января.

Рябков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах, отметил, что заявления, сделанные официальными лицами в Вашингтоне и Брюсселе, «отражают непонимание» того, что нужно России, включая прекращение расширения НАТО.

По его словам, диалог с США будет бессмысленным, если Москва не увидит, что другая сторона готова учитывать приоритеты России и конструктивно реагировать на них.

Рябков раскритиковал официальных лиц США за то, что они просят Россию пойти на односторонние уступки и спекулируют, что «Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг».

Замминистра иностранных дел России также заявил, что Москва не пойдет на уступки под давлением и угрозами со стороны западных государств.

Продолжающиеся переговоры в Женеве между Москвой и Вашингтоном должны заложить основу для ряда встреч на высоком уровне по гарантиям безопасности, включая заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации в рамках ОБСЕ в Женеве.

Москва требует подписания с Вашингтоном и союзниками по НАТО соглашений, препятствующих расширению альянса на восток, а также вступлению в альянс бывших советских республик, включая Грузию и Украину.

В предложениях, обнародованных МИД России в декабре, есть пункты, обязывающие США не размещать военные базы на территории бывших советских республик и не размещать собственные вооруженные силы, вооружение, ракетные комплексы или боевые корабли на территориях, откуда они могут нанести удар по России.

Говоря о предстоящем диалоге по вопросам безопасности, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 7 января, что политика открытых дверей является ключевым положением Североатлантического договора 1949 года и что «нет никаких обещаний, что НАТО не будет расширяться».

Он также отметил, что Россия нарушила фундаментальные правила, согласно которым, недопустимо силовое изменение границ и территориальной целостности государства, и что граждане демократической страны вправе сами определять свое будущее.

По его словам, нарушая эти принципы, «Россия пытается противостоять самой международной системе и разрушить наш Трансатлантический альянс, разрушить наше единство и подтолкнуть к краху демократические страны».

Госсекретарь заявил, что за последние два десятилетия Россия вторглась в Грузию и Украину, удерживала вооруженные силы и вооружение в Молдове против воли ее властей, вмешивалась в выборы в других странах, нарушала международные соглашения о контроле над вооружениями, поддерживала жестоких диктаторов, и допустила преступления против человечества.

«Действия Москвы угрожают создать на европейской земле новый прецедент, где предметом обсуждения являются те ключевые международные принципы, которые жизненно важны для мира и безопасности», — сказал Блинкен.

По его словам, будет очень трудно добиться «реального прогресса» в переговорах с Москвой, если «Россия продолжит усиливать свою военную мобилизацию и подстрекательскую риторику».

