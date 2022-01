Задержанного в Германии бывшего начальника Генштаба Грузии отпустили под залог

Бывший начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии (ныне Генеральный штаб) Георгий (Гиги) Каландадзе, которого действующие власти Грузии обвиняют в незаконном лишении свободы и пытках, и который был задержан в Германии 10 декабря 2021 г., освобожден под залог 6 января. После задержания Каландадзе Генеральная прокуратура Грузии заявила 20 декабря, что Тбилиси попросит Германию о его экстрадиции.

В беседе с телекомпанией «Мтавари архи» 7 января Каландадзе пояснил, что его отпустили под залог до тех пор, пока Германия примет решение о его экстрадиции. По его словам, суд состоится через несколько недель и что суд «примет решение, которого мы ждем». «Я уверен, что меня не экстрадируют из Германии», — сказал Каландадзе.

Каландадзе также утверждал, что власти Грузинской мечты начали против него «новую волну дискриминации». По его словам, что несколько раз ездил в Германию до своего ареста без каких-либо проблем.

Каландадзе также отверг обвинения прокуратуры в том, что в июле 2012 года он незаконно лишил свободы гражданина Э.К. и пытался получить от него признательные показания в подготовке теракта путем применения пыток.

По его словам, «это какое-то фиктивно, насильно сфабрикованное дело и я добавлен в него как один из обвиняемых». Как заявляет Каландадзе, обвинение по этому делу ему предъявили «во время пребывания в Украине, в конце 2015 года, когда расследование этого дела было начато в 2013 году».

Дело в отношении Георгия Каландадзе расследуется по статьям 143 и 1441 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Каландадзе был назначен начальником Генштаба 8 октября 2012 года, через неделю после победы Грузинской мечты на парламентских выборах тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. До этого, в 2010 году, Георгий Каландадзе занимал должность первого заместителя начальника штаба. До 2011 года он также исполнял обязанности командующего Сухопутными силами.

Георгию Каландадзе, наряду с другими должностными лицами прежнего правительства Единого национального движения, были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и превышении полномочий.

В августе 2013 года Тбилисский городской суд оправдал Каландадзе. Однако в декабре того же года Апелляционный суд незначительно изменил приговор первой инстанции. В частности, в 2010 году он был оправдан в незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий, но в 2011 году признал виновным в «оскорблении» своих подчиненных на военной базе Вазиани.

Суд запретил Каландадзе занимать должности на три месяца, но по закону об амнистии от 28 декабря 2012 года он полностью был освобожден от наказания.

