Посол США, Офис УВК ООН по правам человека комментируют упразднения Службы госинспектора

Посол США в Грузии Келли Дегнан и офис Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сегодня выразили обеспокоенность по поводу инициативы Грузинской мечты по упразднению Службы государственного инспектора.

В рамках инициативы вместо Службы Государственной инспекции будут созданы два новых органа — Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных. Ожидается, что Парламент в ускоренном порядке рассмотрит законопроект на внеочередной сессии 29-30 декабря.

Посол Дегнан заявила после встречи в Службе государственного инспектора 27 декабря, что процесс подготовки проекта вызывает «серьезную озабоченность». «Это произошло в ускоренном порядке, не только без каких-либо консультаций с заинтересованными сторонами, но и с самим государственным инспектором, а также без подотчетности и прозрачности».

По ее словам, наиболее тревожным и трудно объяснимым является положение, которое предусматривает увольнение всех действующих сотрудников с марта следующего года.

«Это эксперты, которые в течение нескольких лет выполняли свою работу таким образом, что у Парламента не возникало никаких претензий или вопросов», — сказала посол Дегнан, добавив, что Парламент осуществляет надзор за Службой государственного инспектора. По словам посла, это будет настоящая потеря опыта и таланта в одном из важнейших независимых органов страны.

Посол США призвала Парламент замедлить этот процесс и отметила, что вместо ускоренного рассмотрения вопроса на этой неделе лучше провести соответствующие, инклюзивные и прозрачные консультации со всеми заинтересованными сторонами и разработать подход, который реально поможет улучшить Службу государственного инспектора.

Она назвала работу Службы государственного инспектора «сложной», но «очень важной» и сказала, что «иногда людям не нравятся» результаты расследования, проведенного Службой государственного инстектора.

Сегодня Офис Управления Верховного комиссара ООН по правам человека выразил «серьезную озабоченность» инициативой по упразднению «независимого учреждения, которое играет важную роль в предотвращении пыток и защите частной жизни». Офис подчеркнул важность отказа от инициативы и обеспечения независимости национальных правозащитных механизмов.

#Georgia: Deep concern over proposals for Parliament to abolish State Inspector's office, an independent institution with key role in #TorturePrevention & privacy protection. We call for the initiative to be withdrawn & to ensure independence of national human rights mechanisms. — UN Human Rights (@UNHumanRights) December 27, 2021

Этой инициативе, которая подверглась критике со стороны неправительственного сектора, оппозиции, народного защитника и самого государственного инспектора Лонды Толораия, предшествовало начало расследования Службой государственного инспектора относительно бесчеловечного отношения к бывшем президенту Грузии Михаилу Саакашвили во время его перевода из Руставской тюрьмы тюремное медицинское учреждение в Глдани против его воли.

Кроме того, служба также установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили Закон «О защите персональных данных», опубликовав видео и фотографии Саакашвили.

Толораия заявила, что решение правящей команды является «наказанием» службы за ее независимость, добросовестное отношение к делу, законопослушность и решения по различным делам. В то же время неправительственные организации отметили, что такое развитие событий является «крайне проблематичным и представляет собой законодательный произвол».

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